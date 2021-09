தேசிய செய்திகள்

கொரோனா காலத்தில் எங்கள் நாட்டிற்கு உதவிய இந்தியாவுக்கு நன்றி - செர்பிய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி + "||" + Serbian Foreign Minister Thank Indian Governmet on Covid Vaccine and other help during covid time

கொரோனா காலத்தில் எங்கள் நாட்டிற்கு உதவிய இந்தியாவுக்கு நன்றி - செர்பிய வெளியுறவுத்துறை மந்திரி