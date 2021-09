தேசிய செய்திகள்

லே நகரில் புதிய விமான நிலைய முனையம் 2022- இறுதிக்குள் செயல்பாட்டுக்கு வரும்: மத்திய அரசு + "||" + New airport terminal at Leh likely to become operational by Dec 2022: Aviation minister

