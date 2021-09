கர்நாடக மந்திரி முருகேஷ் நிரானியின் டுவிட்டர் பக்கம் முடக்கம்

பெங்களூரு,

கர்நாடக தொழில்துறை மந்திரியாக இருப்பவர் முருகேஷ் நிரானி. இவர் தனது துறைக்கு சொந்தமான டுவிட்டர் பக்கத்தை கையாண்டு வருகிறார். இந்த நிலையில் மந்திரி முருகேஷ் நிரானியின் டுவிட்டர் பக்கத்தை மர்மநபர்கள் முடக்கினர். இதுகுறித்து மந்திரி முருகேஷ் நிரானி, பெங்களூரு சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.

இந்த நிலையில் மாலை 5 மணியளவில் முருகேஷ் நிரானியின் டுவிட்டர் பக்கம் மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்தது. இது குறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டர் முருகேஷ் நிரானி, தனது டுவிட்டர் பக்கத்தை முடக்கியவர்கள், தன்னையும் அவர்களைப் போல சிந்திக்க வைத்து விட்டதாகவும், மீண்டும் தான் டுவிட்டரில் இணைந்து விட்டதாகவும் பதிவிட்டுள்ளார். முருகேஷ் நிரானியின் பேஸ்புக் பக்கமும் அண்மையில் முடக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Hackers made me think like a hacker today! Behind every successful Hacker, there is an even more successful De-coder to understand that Hack. I'm back on @Twitter!