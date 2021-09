தேசிய செய்திகள்

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலுக்கு புதிய மேல்சாந்தி தேர்வு: 17-ந் தேதி நடக்கிறது + "||" + Sabarimala Ayyappan Temple New Melchanti Selection: On the 17th

சபரிமலை அய்யப்பன் கோவிலுக்கு புதிய மேல்சாந்தி தேர்வு: 17-ந் தேதி நடக்கிறது