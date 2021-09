தேசிய செய்திகள்

பெண் விண்ணப்பதாரர்களை என்.டி.ஏ நுழைவுத்தேர்வை எழுத அனுமதிக்க வேண்டும் : ஒன்றிய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் + "||" + Allow female aspirants to take NDA entrance exam in November ..

பெண் விண்ணப்பதாரர்களை என்.டி.ஏ நுழைவுத்தேர்வை எழுத அனுமதிக்க வேண்டும் : ஒன்றிய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல்