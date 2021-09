தேசிய செய்திகள்

நாட்டின் பிற மாநிலங்கள் பின்பற்றவேண்டிய சக்தியாக தென் மாநிலங்கள் உள்ளன - துணை ஜனாதிபதி + "||" + When I see states of the South, I see a power house that rest of India should emulate Vice President Venkaiah Naidu

