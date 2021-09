தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகா: பட்டாசு குடோனில் வெடிவிபத்து - 2 பேர் பலி + "||" + Two people killed in a blast at a firecracker storage facility in Karnataka

கர்நாடகா: பட்டாசு குடோனில் வெடிவிபத்து - 2 பேர் பலி