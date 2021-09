தேசிய செய்திகள்

66 சதவிகிதம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் செலுத்தப்பட்டுள்ளது - மத்திய அரசு + "||" + 66 percentage of the 18+ population has received at least one dose of Coronavirus vaccine says Health Ministry

66 சதவிகிதம் பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசியின் முதல் டோஸ் செலுத்தப்பட்டுள்ளது - மத்திய அரசு