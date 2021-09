தேசிய செய்திகள்

நான் முதல்-மந்திரியாக தொடரவேண்டுமானால் மழை பெய்தாலும் வாக்களிக்க வாருங்கள்; மம்தா பேச்சு + "||" + Even if it rains, please step out & vote for me if you want me to continue as CM says Mamata Banerjee

நான் முதல்-மந்திரியாக தொடரவேண்டுமானால் மழை பெய்தாலும் வாக்களிக்க வாருங்கள்; மம்தா பேச்சு