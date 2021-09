தேசிய செய்திகள்

அசாமில் போராட்டத்தில் துப்பாக்கி சூடு; 2 பேர் பலி + "||" + Two killed after encroachers clash with police during eviction drive in Assam

அசாமில் போராட்டத்தில் துப்பாக்கி சூடு; 2 பேர் பலி