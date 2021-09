தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் சாலைப் பணிகளுக்கு 5 ஆண்டுகளில் ரூ.20 ஆயிரம் கோடி செலவு - பசவராஜ் பொம்மை தகவல் + "||" + Rs 20000 spent crore in last 5 years on road works in Bangalore Basavaraj Bommai information

பெங்களூருவில் சாலைப் பணிகளுக்கு 5 ஆண்டுகளில் ரூ.20 ஆயிரம் கோடி செலவு - பசவராஜ் பொம்மை தகவல்