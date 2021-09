தேசிய செய்திகள்

பெங்களூருவில் எல்லை பாதுகாப்பு படை பயிற்சி மையத்தில் 70 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Corona infection in 70 people at Border Security Force training center in Bangalore

பெங்களூருவில் எல்லை பாதுகாப்பு படை பயிற்சி மையத்தில் 70 பேருக்கு கொரோனா தொற்று