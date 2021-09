தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு எதிராக 2 டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டோர் எண்ணிக்கை 22 கோடி + "||" + Covid-19 vaccination: India vacinated so far over 22 crore doses in 2 dose

கொரோனாவுக்கு எதிராக 2 டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டோர் எண்ணிக்கை 22 கோடி