தேசிய செய்திகள்

2024-ம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் டிஜிட்டல் தொடர்பு வசதிகள்: கிரிராஜ்சிங் + "||" + Digital communication facilities to all villages in the country by the year 2024: Giriraj Singh

2024-ம் ஆண்டுக்குள் நாட்டில் அனைத்து கிராமங்களுக்கும் டிஜிட்டல் தொடர்பு வசதிகள்: கிரிராஜ்சிங்