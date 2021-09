தேசிய செய்திகள்

ஜிப்மரில் நடைமுறையில் உள்ள நிலையே தொடர வேண்டும்: கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் + "||" + Lt Governor red-flags decision of JIPMER on free treatment only to BPL patients

ஜிப்மரில் நடைமுறையில் உள்ள நிலையே தொடர வேண்டும்: கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன்