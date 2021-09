தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் 28 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் - சுகாதாரத்துறை மந்திரி தகவல் + "||" + More than 28000 oxygen beds in Karnataka Health Minister

கர்நாடகத்தில் 28 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமான ஆக்சிஜன் படுக்கைகள் - சுகாதாரத்துறை மந்திரி தகவல்