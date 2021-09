தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்களுக்கு மேலும் 86 லட்சம் தடுப்பூசி வினியோகம்: மத்திய அரசு நடவடிக்கை + "||" + Centre provides over 81.39 crore COVID-19 vaccine doses to states, UTs

மாநிலங்களுக்கு மேலும் 86 லட்சம் தடுப்பூசி வினியோகம்: மத்திய அரசு நடவடிக்கை