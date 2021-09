தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் அடுத்த சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறும்: சித்தராமையா + "||" + Congress to win next assembly polls in Karnataka: Siddaramaiah

கர்நாடகத்தில் அடுத்த சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் வெற்றி பெறும்: சித்தராமையா