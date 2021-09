தேசிய செய்திகள்

கர்நாடக ஐகோர்ட்டில் 10 நிரந்தர நீதிபதிகள் பதவியேற்பு + "||" + Appointment of 10 permanent judges in the Karnataka High Court

கர்நாடக ஐகோர்ட்டில் 10 நிரந்தர நீதிபதிகள் பதவியேற்பு