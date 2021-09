தேசிய செய்திகள்

நக்சலைட்டுகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை; 6 மாநில முதல்-மந்திரிகளுடன் அமித்ஷா ஆலோசனை + "||" + After meeting with chief ministers, Centre to intensify operations against Naxals, choke flow of funds

நக்சலைட்டுகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை; 6 மாநில முதல்-மந்திரிகளுடன் அமித்ஷா ஆலோசனை