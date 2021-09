தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்தால் ஏழைகளுக்கு தலா 10 கிலோ இலவச அரிசி: சித்தராமையா + "||" + 10 kg free rice for the poor if Congress rules in Karnataka: Siddaramaiah

