தேசிய செய்திகள்

பஞ்சாப்பில் 15 பேர் புதிய மந்திரிகளாக பதவியேற்பு + "||" + 15 Congress MLAs sworn in as ministers in CM Charanjit Singh Channi’s govt in Punjab

பஞ்சாப்பில் 15 பேர் புதிய மந்திரிகளாக பதவியேற்பு