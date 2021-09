தேசிய செய்திகள்

போராடும் விவசாயிகளுடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும்; காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Cong asks PM Modi to talk to agitating farmers Cong asks PM Modi to talk to agitating farmers

போராடும் விவசாயிகளுடன் பிரதமர் மோடி பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும்; காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்