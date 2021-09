தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் அழிவு இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளது: குமாரசாமி + "||" + The destruction of the Congress party in Karnataka is in its final stages: Kumaraswamy

கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் அழிவு இறுதிக்கட்டத்தில் உள்ளது: குமாரசாமி