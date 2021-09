தேசிய செய்திகள்

பலாத்காரத்துக்கு ஆளான மைனர் பெண்ணை கற்பழித்து கர்ப்பமாக்கிவிட்டு கருக்கலைப்பு - போலீஸ்காரர் கைது + "||" + Minor girl who was raped Rape, Pregnancy and Abortion - Policeman arrested

