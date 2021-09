தேசிய செய்திகள்

தானேயில் விபத்து: தறிகெட்டு ஓடி 4 வாகனங்கள் மீது மோதிய டேங்கர் லாரி - 3 பேர் படுகாயம் + "||" + Auto accident: ran away Tanker truck collides with 4 vehicles - 3 people were injured

தானேயில் விபத்து: தறிகெட்டு ஓடி 4 வாகனங்கள் மீது மோதிய டேங்கர் லாரி - 3 பேர் படுகாயம்