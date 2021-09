தேசிய செய்திகள்

நாடு முழுவதும் கொரோனா பரவலை தொடர்ந்து கட்டுக்குள் வைக்க அக்டோபர் 31-ந்தேதி வரை கட்டுப்பாடுகள் நீட்டிப்பு - மத்திய அரசு உத்தரவு + "||" + Extension of restrictions until October 31 to curb the spread of corona across the country

நாடு முழுவதும் கொரோனா பரவலை தொடர்ந்து கட்டுக்குள் வைக்க அக்டோபர் 31-ந்தேதி வரை கட்டுப்பாடுகள் நீட்டிப்பு - மத்திய அரசு உத்தரவு