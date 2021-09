தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 2வது டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் எண்ணிக்கை 25 சதவீதமாக உயர்வு! + "||" + Almost 25 per cent of India fully vaccinated against Covid-19

இந்தியாவில் 2வது டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தியவர்கள் எண்ணிக்கை 25 சதவீதமாக உயர்வு!