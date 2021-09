தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவை இந்து நாடாக அறிவிக்காவிட்டால் ...? பிரபல சாமியார் பிரதமர் மோடிக்கு எச்சரிக்கை + "||" + Declare India a `Hindu Rashtra` or else I`ll take Jal Samadhi: Jagadguru Paramhans Acharya Maharaj

இந்தியாவை இந்து நாடாக அறிவிக்காவிட்டால் ...? பிரபல சாமியார் பிரதமர் மோடிக்கு எச்சரிக்கை