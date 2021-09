தேசிய செய்திகள்

‘காங்கிரசுக்கு தலைவர் இல்லை; முடிவுகள் எடுப்பது யார்?’ கபில் சிபல் கேள்வியால் சலசலப்பு + "||" + ‘Congress has no leader; Who makes the decisions? ' Kapil Sibal chatter by question

‘காங்கிரசுக்கு தலைவர் இல்லை; முடிவுகள் எடுப்பது யார்?’ கபில் சிபல் கேள்வியால் சலசலப்பு