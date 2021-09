தேசிய செய்திகள்

பசுமாடுகளை பாதுகாக்கும் வகையில் கர்நாடகத்தில் மாவட்டந்தோறும் கோசாலைகள் திறக்கப்படும் + "||" + Kosalas will be opened in every district in Karnataka to protect the cows

