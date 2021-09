தேசிய செய்திகள்

கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு உலக சுகாதார அமைப்பின் அனுமதி எப்போது கிடைக்கும்...? + "||" + WHO to decide on emergency approval for Covaxin in October

கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு உலக சுகாதார அமைப்பின் அனுமதி எப்போது கிடைக்கும்...?