தேசிய செய்திகள்

கோர்ட்டு மூலமாக தீர்வு காண வேண்டும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை எப்படி நிரந்தரமாக மறிக்க முடியும்? விவசாயிகளுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேள்வி + "||" + How can national highways be permanently blocked to be settled by the court? Supreme Court question to farmers

கோர்ட்டு மூலமாக தீர்வு காண வேண்டும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை எப்படி நிரந்தரமாக மறிக்க முடியும்? விவசாயிகளுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு கேள்வி