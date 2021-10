தேசிய செய்திகள்

உத்தரகாண்ட்: பனிச்சரிவில் சிக்கி கடற்படை வீரர்கள் 4 பேர் பலி + "||" + Bodies of 4 mountaineers have been recovered by the rescue team from Uttarakhand

