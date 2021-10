தேசிய செய்திகள்

பிறந்த தினத்தையொட்டி மகாத்மா காந்தி நினைவிடத்தில் ஜனாதிபதி, மோடி மலர் தூவி மரியாதை + "||" + President, Modi pay floral tribute at Mahatma Gandhi Memorial on his birthday

