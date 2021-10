தேசிய செய்திகள்

கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு ஜெர்மனி ஒப்புதல்..? + "||" + Germany will take next step after WHO's approval of Covaxin, says envoy Lindner.

கோவாக்சின் தடுப்பூசிக்கு ஜெர்மனி ஒப்புதல்..?