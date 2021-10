தேசிய செய்திகள்

12 முதல் 18 வயதுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு ஊசியின்றி செலுத்தும் தடுப்பூசி ரூ.1,900 + "||" + The injection-free vaccine for 12- to 18-year-olds costs Rs 1,900

