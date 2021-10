தேசிய செய்திகள்

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல்களில் தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு தி.மு.க. ரூ.114 கோடி செலவு + "||" + DMK to campaign in Tamil Nadu and Pondicherry assembly elections Cost Rs 114 crore

தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல்களில் தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு தி.மு.க. ரூ.114 கோடி செலவு