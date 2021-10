தேசிய செய்திகள்

தடையை மீறி லகிம்பூர் செல்ல திட்டம்; லக்னோ புறப்பட்டார் ராகுல்காந்தி + "||" + Rahul Gandhi onboard a flight to Lucknow to meet families of farmers who lost their lives in Lakhimpur Kheri violence

தடையை மீறி லகிம்பூர் செல்ல திட்டம்; லக்னோ புறப்பட்டார் ராகுல்காந்தி