உலகளாவிய பேஸ்புக் நிறுவனத்தின் செயலிழப்பு குறித்து சுரேஷ் ரெய்னா டுவிட்

புது டெல்லி,

பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் மற்றும் வாட்ஸ்அப் போன்ற சமூக வலைதளங்கள் சமீபத்தில் முடங்கிய நிலையில் டுவிட்டரில் ஏராளமான மீம்ஸ்கள் பேஸ்புக்கை கேலி செய்து வந்தன. கிரிக்கெட் வீரர் சுரேஷ் ரெய்னாவும் இந்த உலகளாவிய பேஸ்புக் செயலிழப்பு குறித்து ஒரு வேடிக்கையான டுவிட் செய்து உள்ளார்.

டுவிட்டரில், அவர் கிரிக்கெட் பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் தனது மகள் கிரேசியா மற்றும் டோனியின் மகள் ஜிவா இருக்கும் படத்தை வெளியிட்டார். அந்த படத்தில் கிரேசியா மற்றும் ஜிவா சுவாரசியமான ஒன்றிற்காக காத்திருப்பது போல் இருந்தனர். அந்த படத்தை பகிர்ந்து அத்துடன் சமூக வலைதள சேவைகளுக்காக பொறுமையாக காத்திருப்பவர்களுடன், ஒப்பிட்டு ரெய்னா டுவிட் செய்துள்ளார்.

While waiting for Facebook, Instagram & WhatsApp to be back up again. 😂 pic.twitter.com/IiImaRzPas