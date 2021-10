தேசிய செய்திகள்

ஒடிசா: மின்சாரம் தாக்கி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி + "||" + 3 of family electrocuted to death in Odisha

ஒடிசா: மின்சாரம் தாக்கி ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 3 பேர் பலி