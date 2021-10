தேசிய செய்திகள்

அனல்மின் நிலையங்கள் நிலக்கரி கையிருப்பு தொடர்பான விதிகளை தளர்த்த மத்திய அரசு முடிவு + "||" + Central govt decides to relax rules regarding coal reserves for thermal power plants

