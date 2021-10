தேசிய செய்திகள்

புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆறு வழிச் சாலையை திறந்து வைத்தார் குஜராத் முதல்-மந்திரி + "||" + The Chief Minister of Gujarat inaugurated the newly constructed six-lane road

புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஆறு வழிச் சாலையை திறந்து வைத்தார் குஜராத் முதல்-மந்திரி