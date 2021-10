தேசிய செய்திகள்

ஜி.எஸ்.டி. இழப்பீடு நிலுவைத்தொகையாக மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு ரூ.40 ஆயிரம் கோடி விடுவித்தது + "||" + Centre releases ₹40,000 crore to states as GST compensation under back-to-back loan facility

