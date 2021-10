தேசிய செய்திகள்

நவராத்திரி பண்டிகையை முன்னிட்டு 9 நாட்களுக்கு பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும்: காங்கிரஸ் + "||" + Congress demands cut in LPG, diesel, petrol prices on all days of Navratri

நவராத்திரி பண்டிகையை முன்னிட்டு 9 நாட்களுக்கு பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைக்க வேண்டும்: காங்கிரஸ்