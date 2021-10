தேசிய செய்திகள்

திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் உண்டியல் வருமானம் ரூ.1 கோடியே 71 லட்சம் + "||" + The bill income of Tirupati Ezhumalayan temple is Rs. 1 crore 71 lakhs

