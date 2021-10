தேசிய செய்திகள்

அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்: புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி + "||" + Everyone should be vaccinated against corona: Puducherry CM Rangasamy

அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வேண்டும்: புதுச்சேரி முதல்-அமைச்சர் ரங்கசாமி