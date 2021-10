தேசிய செய்திகள்

உள்ளாட்சி 2-ஆம் கட்ட தேர்தல்: 73.27 சதவீத வாக்குப்பதிவு + "||" + 73.27% voting in second phase of Tamil Nadu local body polls

