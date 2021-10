தேசிய செய்திகள்

பிரசவ வலியால் துடித்த பழங்குடியின பெண்ணை 11 மணி நேரம் காத்திருக்க வைத்த அவலம் + "||" + Thane: Tribal woman in labour pain made to sit on hospital steps for 10 hours, alleges activist

பிரசவ வலியால் துடித்த பழங்குடியின பெண்ணை 11 மணி நேரம் காத்திருக்க வைத்த அவலம்