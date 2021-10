தேசிய செய்திகள்

2 முதல் 18 வயது வரையிலான சிறார்களுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசி போட அனுமதி? + "||" + Covaxin gets emergency use nod for children aged 2-18 years

2 முதல் 18 வயது வரையிலான சிறார்களுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசி போட அனுமதி?